Rússia nega ter orquestrado ataques informáticos contra a Alemanha

A Rússia negou, nesta sexta-feira (3), que estivesse por trás de um ataque cibernético contra a Alemanha e garantiu que se tratava de uma acusação "infundada".

A embaixada russa em Berlim indicou em um comunicado que o seu encarregado de negócios, convocado pelo Ministério das Relações Exteriores alemão, "rejeitou categoricamente as acusações de que as estruturas estatais russas estavam envolvidas no referido incidente (...), por considerá-las sem substância e infundadas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, acusou um grupo de hackers russos de ter realizado um ataque cibernético "intolerável" no ano passado contra o SPD, o partido do chefe de governo Olaf Scholz.