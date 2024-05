Panamenhos sonham em reviver 'bonança' perdida

"Não creio que aqui neste mercado haja alguém que diga que está bom", disse à AFP esta funcionária de uma loja do 'Merca Panamá', onde são vendidos 80% das verduras consumidas na capital.

Entre alface e sacos de batatas, Doralicia Moreno, vendedora no maior mercado do Panamá, queixa-se porque "o fluxo de clientes é mínimo" e espera que o novo presidente lhe devolva a prosperidade.

É "um país muito pequeno para o número de candidatos (oito) que temos à presidência e não sei em quem votar" no domingo, acrescentou.

Andrés Vlieg, que compra no mercado as verduras que oferece em sua loja na cidade satélite de Arraiján, também lamenta porque "as vendas neste momento estão um pouco lentas".

Antes havia "uma bonança incrível, o panamenho tinha trabalho em todos os lugares, não lhe faltava nada, estava tudo bem", disse à AFP o comerciante de 53 anos.