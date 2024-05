MP investiga desaparecimento de dois australianos e um americano no México

Os estrangeiros nunca chegaram ao alojamento que alugaram, segundo uma mensagem publicada na quarta-feira pela mãe, Debra Robinson, em um grupo de informação turística no Facebook.

Eles são os irmãos australianos Jake e Callum Robinson e seu amigo americano Jack Carter, praticantes de surf que viajavam para passar férias no balneário de Rosarito.

Dois cidadãos australianos e um americano cujo paradeiro é desconhecido desde o último sábado são procurados pelas autoridades do estado mexicano da Baixa Califórnia (noroeste, que faz fronteira com os Estados Unidos), informou na quinta-feira o Ministério Público local.

"Um veículo tipo picape branco foi localizado, assim como outras evidências relacionadas aos fatos", acrescentou o Ministério Público no boletim. A AFP confirmou que o veículo foi encontrado queimado.

A promotora María Elena Andrade disse aos jornalistas que uma equipe de investigadores trabalha na cidade de Bocana Santo Tomás, no município de Ensenada, popular entre os surfistas, onde se presume que foram vistos pela última vez.

"Neste momento, três pessoas de nacionalidade mexicana estão sendo investigadas pela Procuradoria-Geral do Estado para obter informações que lhes permitam localizar as pessoas desaparecidas", informou a autoridade da Baixa Califórnia em comunicado.

Da Austrália, o primeiro-ministro Anthony Albanese disse que o desaparecimento dos seus cidadãos, originários de Perth, "é uma situação verdadeiramente preocupante" e que a embaixada australiana no México trabalha com as autoridades locais para esclarecer o incidente.

"Esperamos que esses irmãos sejam encontrados sãos e salvos, mas há uma preocupação real pelo fato de estarem desaparecidos. Obviamente, a mãe deles está muito preocupada. Esperamos apenas um resultado positivo", acrescentou Albanese ao Canal 7 de Sydney nesta sexta-feira.

Segundo o Ministério Público, a investigação segue em "comunicação permanente" com o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, com consulado americano e também da Austrália.

A Baixa Califórnia, procurada por turistas estrangeiros por suas praias e pela atmosfera cosmopolita de cidades como Tijuana, é também uma das regiões mais violentas do país devido ao crime organizado.

Em novembro de 2015, outros dois surfistas australianos, Dean Lucas e Adam Coleman, foram assassinados e depois queimados enquanto viajavam pelo estado mexicano de Sinaloa (noroeste).