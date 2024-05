Luton empata com Everton (1-1) e ainda sonha com permanência na Premier League

Mas o atacante Elijah Adebayo empatou marcando um belo gol pouco depois (31'), em um lance em que matou a bola no peito e chutou de pé esquerdo para o fundo da rede em Kenilworth Road.

A equipe comandada pelo técnico Rob Edwards começou perdendo com um pênalti convertido pelo centroavante Dominic Calvert-Lewin aos 23 minutos, após Jarrad Branthwaite ser derrubado na área por Teden Mengi.

O Luton se manteve na busca para evitar o rebaixamento ao empatar em 1 a 1 com o Everton nesta sexta-feira (3) pela 36ª rodada da Premier League.

Apesar de ter conquistado apenas uma vitória nos últimos 15 jogos da Premier League, o Luton, que atualmente é o 18º colocado, segue na disputa para se manter na elite do futebol inglês.

O time está atrás no saldo de gols do Nottingham Forest (17º) com a equipe de Nuno Espírito Santo enfrentando o já rebaixado Sheffield United neste sábado.

Uma vitória do Forest em Bramall Lane colocaria o time três pontos à frente do Luton, que ainda vai disputar dois jogos, contra o West Ham e o Fulham para evitar uma queda para a segunda divisão um ano após sua promoção na temporada passada.