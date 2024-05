Justiça do Nepal ordena limitar permissões de escalada no Everest

A Justiça do Nepal intimou o governo a limitar as permissões de escalada no Everest e outras montanhas, confirmou nesta sexta-feira (3) um advogado do país no Himalaia, enquanto as expedições de alpinismo se preparam para a temporada de primavera. O Nepal abriga 8 das 10 montanhas mais altas do mundo e recebe centenas de aventureiros a cada primavera, quando as temperaturas são mais amenas e há menos vento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O veredito foi emitido no final de abril e publicado nesta semana.

O advogado Deepak Bikram Mishra, que apresentou uma petição para reduzir as permissões, disse à AFP que o tribunal respondeu às preocupações públicas sobre as montanhas do Nepal e seu meio ambiente. Segundo Mishra, a decisão "ordenou um limite no número de escaladores e também impôs medidas para o manejo de resíduos e a preservação do ambiente das montanhas". O resumo do veredicto especifica que a capacidade das montanhas "deve ser respeitada", e é necessário determinar um número máximo adequado de permissões.

O texto completo da sentença não foi publicado, mas o resumo não menciona nenhum limite específico ao número de permissões emitidas. Atualmente, o Nepal emite permissões para todos que solicitam e estão dispostos a pagar US$ 11 mil (R$ 55,7 mil) para escalar o Everest, a montanha mais alta do mundo, a 8.848 metros acima do nível do mar. No ano passado, o país emitiu 478 permissões para o Everest, um recorde. Em 2019, um congestionamento massivo de tráfego humano fez com que as equipes esperassem horas no topo a temperaturas abaixo de zero - arriscando esgotar os níveis de oxigênio, podendo levar a doenças e exaustão. Pelo menos quatro das 11 mortes na montanha de 2019 foram atribuídas ao congestionamento. "Estamos pressionando muito a montanha e precisamos dar um alívio a ela", enfatizou Mishra. A decisão do tribunal também impôs restrições aos helicópteros, que só poderão ser usados em casos de resgates de emergência. Nos últimos anos, esses veículos aéreos foram frequentemente usados para transportar equipamentos de montanhismo para acampamentos base e terrenos perigosos.