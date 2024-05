Justiça declara legal a candidatura do favorito para eleições de domingo no Panamá

A Suprema Corte de Justiça do Panamá declarou nesta sexta-feira (3) constitucional a candidatura presidencial do direitista José Raúl Mulino, substituto do ex-presidente inabilitado Ricardo Martinelli e favorito para vencer as eleições de domingo, anunciou o órgão judicial.

A Corte "declara que não é inconstitucional" a decisão do Tribunal Eleitoral que aceitou a nomeação de Mulino no lugar Martinelli", disse aos jornalistas María Eugenia López, presidente do órgão judicial, reunido a portas fechadas desde terça-feira.

Mulino, advogado de 64 anos, substituiu Martinelli, inabilitado após ter sido confirmada uma pena de quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro, e que pediu asilo na embaixada da Nicarágua.