Governo argentino ordenou fechamento de sucursais da agência estatal Télam

Em um comunicado do controlador da empresa, Diego Martín Chaher, dirigido aos funcionários da Télam e divulgado à imprensa na quinta-feira, ele pediu a "execução do fechamento operacional das sucursais" em 11 das 23 províncias e na capital onde a Télam opera.

O governo argentino ordenou o fechamento de 13 sucursais provinciais da agência de notícias estatal Télam, depois de suspender as atividades da empresa em março para auditar suas operações.

Desde então, o site da agência está fora do ar e exibe um aviso dizendo "Página em reconstrução".

Em 3 de março, o governo argentino suspendeu as atividades da Télam, dispensou seus funcionários de suas funções e cercou dois de seus prédios em Buenos Aires, após o anúncio do presidente de extrema direita Javier Milei de que fecharia a empresa de 78 anos por supostamente ser um instrumento "de propaganda".

O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, disse em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira que "se a agência está fechada porque os funcionários estão em licença médica, não faz sentido ter correspondentes no interior do país. É simplesmente uma questão de bom senso".

Essa decisão se soma à suspensão, em março, de todos os programas de notícias de fim de semana, juntamente com o cancelamento de todos os programas ao vivo, exceto alguns noticiários, na televisão pública.

Além disso, o pagamento de horas extras e feriados foi cortado na Radio Nacional (a estação de rádio pública), o que significou que as 49 estações no interior do país tiveram que cancelar a programação de fim de semana e retransmitir programas de Buenos Aires.

Nesse contexto, a Argentina caiu 26 posições, ficando em 66º lugar no ranking de liberdade de imprensa, de acordo com o relatório anual da Repórteres Sem Fronteiras publicado nesta sexta-feira, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

"A situação é particularmente preocupante na Argentina após a chegada ao poder do presidente Javier Milei, cuja postura agressiva em relação ao jornalismo dificulta o pluralismo", disse o relatório.

No início de fevereiro, o novo governo ultraliberal da Argentina decretou uma intervenção de um ano em todos os meios de comunicação estatais a fim de "modificar a estrutura organizacional e funcional".

A medida incluiu a rádio e a televisão públicas, a agência Télam, o portal educacional Educ.ar, o Polo de Produção Audiovisual e o Banco Audiovisual de Conteúdos Universais Argentinos (Bacua).