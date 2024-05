Entregadora brasileira que arrancou dedão de cliente deve receber sentença nesta sexta

No entanto, Rocha foi flagrada duas vezes pela BBC entregando comida, supostamente usando uma segunda conta no Deliveroo.

Uma brasileira foi vista trabalhando para um app de delivery do Reino Unido e gerou uma investigação da BBC. Isso porque Jennifer Rocha teve sua conta no aplicativo suspensa após admitir que mordeu e arrancou o dedão de um cliente. O caso aconteceu em dezembro de 2022.

A discussão aconteceu em dezembro de 2022, após Stephen Jenkinson pedir uma pizza pelo delivery. Jennifer chegou no lugar errado e Stephen foi até o seu encontro, mas havia esquecido o celular para dar o código para a entregadora.

A plataforma afirmou à reportagem que esta outra conta também foi suspensa: "Cancelamos imediatamente a conta que estava sendo usada no momento deste terrível incidente e posteriormente encerramos uma conta alternativa".

Os dois começaram a discutir e Jenkinson levou a mão ao capacete de motociclista da brasileira, que mordeu o polegar com força; quando soltou, a brasileira havia decepado o dedo de Stephen.

Jennifer se declarou culpada da grave lesão em julgamento ocorrido em março deste ano.



Aplicativos de comida são cobrados para aumentar segurança

Os aplicativos de delivery de comida permitem que os entregadores, que são todos trabalhadores autônomos, emprestem suas contas para outras pessoas, o que é chamado de "substituto".

Segundo as regras, o dono da conta principal é responsável por "verificar se o substituto tem mais de 18 anos, não tem condenações graves e se está legalmente autorizado para desempenhar o trabalho". No entanto, muitas pessoas aproveitaram para trabalhar ilegalmente.

De acordo com informações da BBC, o governo britânico afirmou que as empresas Deliveroo, Uber Eats e Just Eat reforçarão a segurança de seus apps. A intenção é intensificar os procedimentos para verificar a identidade das pessoas que se cadastram nos aplicativos para trabalhar.

"Fortalecemos nossos processos e recentemente introduzimos um novo processo de registro e tecnologia de verificação de identidade para entregadores substitutos", afirmou o Deliveroo à BBC.