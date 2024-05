Desinformação e discurso de ódio em guerras custam vidas, diz conselheira da Cruz Vermelha

Se a desinformação e o discurso de ódio podem moldar a visão de um conflito armado para aqueles que estão fora dele, o impacto para as populações envolvidas são ainda maiores e custam a vida de muitos. É o que afirma Joelle Risk, conselheira de riscos digitais do Conselho Internacional da Cruz Vermelha (CICV), sediado em Genebra. "Imagine que as pessoas não têm acesso às informações necessárias para tomar decisões muito importantes sobre sua segurança, sobre onde é seguro, sobre onde acessar serviços médicos, por exemplo", disse nesta quinta-feira, 2, em entrevista ao Estadão. Com experiência em trabalhos humanitários na Líbia, Afeganistão, Paquistão, Jordânia, Iraque e as regiões do Sahel e da Ásia Central, Risk garante que ambos os fenômenos estão presentes em qualquer situação de conflito armado e não são novos, mas ganharam uma nova dimensão a partir da internet. Os boatos se espalham mais rápidos, o anonimato permitido na rede catalisa o discurso de ódio e a dificuldade de discernir o que é verdadeiro e falso agrava o que antes já possuía consequências. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No Brasil esta semana para participar de um painel do G-20 sobre integridade da informação, Rizk introduziu a atuação do CICV no campo digital. Do mesmo modo que outras frentes, a atuação digital do comitê é centrada em situações de conflitos armados e no cumprimento do direito internacional humanitário.

As discussões abordaram a regulamentação de plataformas, o desenvolvimento da inteligência artificial, o papel das instituições ante o aumento da desinformação e a liberdade de expressão, entendida por Risk em um sentido além do direito de se expressar. "A liberdade de expressão também é garantir que as pessoas tenham acesso a informações confiáveis", diz. Qual é o impacto desses dois fenômenos, desinformação e discurso de ódio, nos conflitos armados? Em conflitos armados, há formas específicas em que a desinformação e o discurso de ódio desempenham um papel. Ambos são sintomas de tensões e polarização. Ao mesmo tempo, são um gatilho ou catalisador para mais atenção e polarização, e às vezes são até mesmo usados para incentivar e incitar violência. Eles também incentivam dinâmicas mais conflituosas. De certa forma, são parte integrante do conflito.

Uma coisa sobre desinformação e discurso de ódio é que não são fenômenos novos, sempre fizeram parte de conflitos. A cada vez que há tensão e guerras, há operações de informação, propaganda, rumores. Em certo sentido, sempre foram parte do conflito e sempre causaram danos às pessoas e efeitos negativos sobre aqueles que são afetados por eles. O que é diferente agora, porém, é a forma como a tecnologia digital mudou a magnitude desse fenômeno, a escala, a velocidade, o alcance da informação e a maneira como impacta. Este impacto tem mais a ver com a forma como nós, que estamos fora dos conflitos, percebemos as guerras, ou com as pessoas que estão de alguma forma envolvidas no próprio conflito? Afeta as pessoas que já estão sofrendo por causa de hostilidades, guerras, destruição, lesões e perda de vidas. Além disso, vem o fato de que elas não conseguem acessar informações que precisam. Imagine que as pessoas não têm acesso às informações necessárias para tomar decisões muito importantes sobre sua segurança, sobre onde é seguro, sobre onde acessar serviços médicos, por exemplo. Há pessoas que são alvo online de narrativas que dizem que são X, Y e Z, de maneiras desumanizantes. São chamadas de insetos, cães, e então essas mensagens incitam ataques, a morte ou a expulsão, e as pessoas são atacadas e agredidas. Ou seja, são principalmente as pessoas que já estão em conflito que são mais afetadas. A desinformação e o discurso de ódio estão hoje muito associados às redes sociais. Convivemos com as redes sociais há pelo menos 10 anos e elas tiveram um impacto significativo em alguns acontecimentos políticos, como a Primavera Árabe. Mas, se pudesse mencionar um fenômeno inicial em que a desinformação e o discurso de ódio tiveram impacto num conflito armado, qual seria? Em todos os lugares em contexto de violência, há desinformação, informações enganosas e discurso de ódio, há muitas pesquisas sobre isso. Há muitos exemplos ao redor do mundo onde a disseminação de informações prejudiciais online afetou as pessoas, seja na Ásia, na África, na Europa ou em outros lugares. Isso impactou as pessoas de diferentes maneiras e em alguns lugares impacta, por exemplo, quando as pessoas são deslocadas e querem voltar para as aldeias de onde vieram, mas não sabem como é a real situação neste lugar porque há muitas narrativas circulando tanto online quanto offline. Nunca é apenas online. Também há narrativas circulando dizendo que essas pessoas participaram da guerra e são aliadas do inimigo, então elas não deveriam ser permitidas a retornar; ou em outros lugares, as informações pessoais e endereços das pessoas serão postados online e chamando para atacá-las; ou, por exemplo, em outros contextos, dirão que pessoas de determinada religião são veneno para a nossa sociedade e devem ser expulsas, e então haverá violência de multidões direcionada às lojas dessas pessoas, escolas. Esses são exemplos reais que aconteceram. Ou, por exemplo, quando as pessoas recebem mensagens de texto em seus celulares dizendo que há ataques iminentes, ataques aéreos iminentes, saiam agora, e então saem e acabam sendo pegos no fogo cruzado e feridos.

Na esfera online, muitas pessoas permanecem sob o anonimato. Essa configuração engaja esse tipo de discurso? É fato que hoje o ecossistema digital na forma como é basicamente permite que você pode permanecer anônimo. Não custa muito para espalhar desinformações online e campanhas de difamação, e há muita ambiguidade sobre o que é legal e o que não é legal. Então, em muitos lugares, você ainda pode dizer coisas muito prejudiciais e isso ainda estará disponível e ainda estará se espalhando no mundo virtual. Sim, o aspecto digital das coisas amplificou esses discursos e, como dissemos, a escala, a velocidade e o alcance. Quando você ouve algo, é porque já se espalhou. Quando você detecta ou identifica algo que é potencialmente muito prejudicial para as pessoas, já está em todos os lugares. Nos conflitos de maior repercussão mais recentes, como a guerra na Ucrânia e em Gaza, nós, como cidadãos, somos constantemente bombardeados com imagens que não sabemos se são reais, se são dessas guerras, se foram tiradas de contexto. Como podemos nos proteger disso? E como podemos garantir que os outros se protejam?