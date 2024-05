Declarações de Macron sobre envio de tropas para a Ucrânia são 'muito perigosas', alerta o Kremlin

O Kremlin descreveu, nesta sexta-feira (3), como "muito perigosas" as declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a possibilidade de enviar tropas terrestres para a Ucrânia, uma posição que já havia gerado polêmica.

"A França, na pessoa do chefe de Estado francês, continua levantando constantemente a possibilidade do seu envolvimento direto no terreno no conflito em torno da Ucrânia. Esta é uma tendência muito perigosa", declarou o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov.

"Estamos acompanhando tudo isso de perto e continuamos, e continuaremos, a nossa operação militar especial [na Ucrânia] até que todos os objetivos definidos tenham sido alcançados", acrescentou.