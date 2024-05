Criação de empregos nos EUA desacelera em abril

A criação de emprego nos Estados Unidos arrefeceu mais do que os analistas esperavam em abril, enquanto o desemprego aumentou ligeiramente, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (3) que, no entanto, ainda mostram um mercado de trabalho resiliente.

A maior economia do mundo registrou 175 mil contratações no mês passado, uma queda em relação ao número revisado de março de 315 mil empregos. A taxa de desemprego subiu de 3,8% para 3,9%, segundo o Departamento do Trabalho.

