Coreia do Sul alerta que Pyongyang prepara ataques contra as suas embaixadas

A agência de inteligência sul-coreana informou, nesta sexta-feira (3), que Pyongyang planeja ataques "terroristas" contra os seus responsáveis e cidadãos no exterior, um dia depois de o Ministério das Relações Exteriores sul-coreano ter elevado o nível de alerta para as missões diplomáticas em cinco países.

O Serviço Nacional de Inteligência indicou que "detectou inúmeros indícios de que a Coreia do Norte está preparando ataques terroristas" contra o seu pessoal diplomático e os seus cidadãos "em vários países como a China, ou no sudeste asiático e no Oriente Médio".

"A Coreia do Norte enviou agentes para estes países para expandir a vigilância das embaixadas sul-coreanas e também realiza atividades específicas, como a busca de cidadãos sul-coreanos como possíveis alvos terroristas", acrescentou o serviço.