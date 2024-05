Comunicado do Business Wire :Tennant Company

A Tennant Company (NYSE: TNC), líder mundial em design, fabricação e comercialização de soluções para reinventar a forma como o mundo limpa, anunciou hoje o lançamento dos produtos de limpeza i-mop® Lite e i-mop® XL Plus da marca Tennant nos mercados do Brasil, França, Portugal e Espanha. O i-mop é uma solução inovadora e mecanizada que proporciona uma limpeza mais eficaz e eficiente em vez da limpeza convencional com esfregão e balde. A expansão internacional da família de produtos i-mop da marca Tennant representa uma expansão da parceria da Tennant Company com a i-team Global, uma desenvolvedora de soluções inovadoras para o setor de limpeza de pequenos espaços. A Tennant está entusiasmada com a expansão do acesso a esse portfólio de produtos, oferecendo a uma gama maior de clientes a oportunidade de elevar seus padrões de limpeza.

As equipes de limpeza de todo o mundo que experimentaram a tecnologia i-mop descobriram que ela é uma ferramenta útil, produtiva, robusta e um ativo valioso. O i-mop combina a tecnologia comprovada de limpeza mecanizada com a incomparável experiência de resposta do serviço e suporte da Tennant - ajudando as organizações a selecionar o equipamento de limpeza certo para suas necessidades e objetivos, e garantindo que essas organizações obtenham o máximo de valor, ajudando a proteger o tempo de atividade, prolongar a vida útil e reduzir o custo total de propriedade.

A família de produtos i-mop permite que as organizações finalmente abandonem o esfregão sujo e tradicional e adotem um método de limpeza melhor, mais eficiente e mais sustentável. A linha completa i-mop oferece às instalações o aumento da produtividade e do desempenho da limpeza mecanizada com a capacidade de manobra semelhante à do esfregão para espaços pequenos e ocupados, permitindo que elas obtenham uma limpeza consistentemente mais profunda com menos tempo, menos água e muito menos esforço.