Com problemas no braço direito, Alcaraz desiste de disputar Masters 1000 de Roma

O tenista número três do mundo, Carlos Alcaraz, anunciou nesta sexta-feira (3) que não vai disputar o torneio de Roma devido a novos problemas no braço direito, depois da lesão que já o impediu de jogar em Monte Carlo e Barcelona.

"Senti dores depois de jogar em Madri, um desconforto no braço. Hoje fiz alguns exames e estou com edema muscular no pronador redondo, consequência da minha última lesão", explicou Alcaraz, numa mensagem na sua conta oficial do Instagram.

"Infelizmente não poderei jogar em Roma. Preciso descansar para me recuperar e poder jogar 100% sem dores", concluiu o tenista, em sua breve mensagem em espanhol e inglês, acompanhada de uma foto sua na quadra com a cabeça baixa.