China, Japão e Coreia do Sul destacam volatilidade cambial como risco no curto prazo

Os ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais de Coreia do Sul, Japão e China realizaram uma reunião em Tbilisi, na Geórgia, nesta sexta-feira. Em comunicado conjunto, as autoridades mencionam a "volatilidade cambial mais elevada" motivada por efeitos negativos de fatores externos como um risco potencial às perspectivas de crescimento no curto prazo. Tensões geopolíticas, um salto nos preços globais de commodities e com transportes e a desaceleração no crescimento de grandes parceiros comerciais também são mencionados como riscos.

No médio e no longo prazos, os riscos podem ainda incluir mudanças climáticas e o envelhecimento populacional, afirma o comunicado conjunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse quadro, os países seguem comprometidos a reconstruir o espaço de política perdido durante a pandemia e a fortalecer a sustentabilidade fiscal, enquanto dão apoio "direcionado" a suas economias.