Auger-Aliassime avança à final em Madri após abandono de Lehecka por lesão

A partida terminou com pouco mais de meia hora de jogo, quando Lehecka fez um gesto estranho em um giro e saiu da quadra com o médico.

O canadense Félix Auger-Aliassime se classificou nesta sexta-feira (3) para a final do Masters 1000 de Madri, depois que seu adversário Jiri Lehecka se retirou na semifinal quando a partida estava 3-3 no primeiro set.

Lehecka, que eliminou Rafael Nadal nas oitavas de final na última terça-feira, se levantou e deixou a quadra definitivamente com os olhos marejados, após quebrar a raquete no chão em sinal de frustração.

O canadense, número 35 do mundo, já havia chegado à semifinal sem ter que disputar as quartas de final, depois que seu adversário, o número dois do mundo Jannik Sinner, abandonou o torneio devido a uma lesão no quadril.

Lehecka também chegou à semifinal depois que o russo Daniil Medvedev se retirou após o primeiro set de quinta-feira por causa de uma lesão.

"Um desfalque e um abandono consecutivos, é algo que nunca aconteceu comigo na minha carreira, é uma situação estranha", comentou Auger-Aliassime.

"É uma coisa que acontece, não sei, a cada dez anos", lamentou o jovem canadense, se referindo a tantas desistências no torneio de Madri.

gr/dr/aam/am