Athletic Bilbao vence Getafe com 2 de Iñaki Williams e segue sonhando com a Champions

O Athletic Bilbao (5º) venceu o Getafe por 2 a 0 nesta sexta-feira (3) com dois gols de Iñaki Williams e continua sonhando com o quarto lugar do campeonato espanhol, que garante a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O mais velho dos irmãos Williams marcou seus gols aos 27 e 51 minutos de jogo, ambos com assistências do irmão Nico, também protagonista do duelo que abriu a 34ª rodada de LaLiga nesta sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Isso aconteceu antes de os 'Leones' começarem a receber cartões vermelhos, o que os obrigou a se concentrarem em manter a vantagem alcançada.