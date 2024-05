Ancelotti confirma volta de Thibaut Courtois ao gol do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou nesta sexta-feira (3) que o goleiro Thibaut Courtois enfrentará o Cádiz no sábado, em sua volta aos gramados após uma grave lesão no joelho.

"Thibaut está bem. Amanhã ele jogará depois de muito tempo", disse o treinador italiano durante a coletiva de imprensa antes do jogo da 34ª rodada.

"É uma boa notícia para nós que ele esteja de volta. Ele está muito bem, muito animado. Acho que estamos todos muito satisfeitos por ele poder retornar", acrescentou Ancelotti.