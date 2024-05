Alemanha e República Tcheca acusam Rússia de ataques cibernéticos

Ainda nesta sexta, a Rússia negou "categoricamente as acusações" da Alemanha e as tachou de "infundadas".

"Usaremos uma série de ações para dissuadir e responder ao comportamento agressivo da Rússia", advertiu o Ministério das Relações Exteriores alemão.

O ciberataque imputado a Moscou afetou no ano passado e-mails das autoridades do SPD, o partido social-democrata do chefe de Governo Olaf Scholz.

A operação também teve como alvo "serviços governamentais, empresas dos setores de logística, armamentos, aeroespacial e várias fundações e associações", disse Berlim.

Os atos foram revelados graças a uma "investigação conjunta" com as autoridades da República Tcheca, onde a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, se reuniu com sua contraparte nesta sexta-feira.