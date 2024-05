Verstappen e Red Bull são franco favoritos no GP de Miami apesar da saída de Newey

Apesar do anúncio da saída do projetista Adrián Newey no próximo ano, a equipe Red Bull e seu piloto Max Verstappen continuarão como favoritos neste fim de semana para o Grande Prêmio de Miami, sexta etapa das 24 que completam a temporada da Fórmula 1. Nem mesmo a crise interna que veio à tona em fevereiro devido às acusações de "comportamento impróprio" de uma funcionária contra o diretor Christian Horner, que deu origem a uma investigação interna que terminou a favor do dirigente, foi suficiente para privar a seleção austríaca de seu domínio esmagador. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na quarta-feira, a Red Bull anunciou a saída de Newey, o engenheiro por trás do sucesso da equipe para a qual se transferiu um ano após a sua criação (2006) e com a qual conquistou seis títulos mundiais de construtores e sete de pilotos.

Segundo a BBC, sua saída estaria ligada a essas disputas internas pelo poder. Verstappen, que venceu as duas primeiras edições do Grande Prêmio da Flórida, realizado no Hard Rock Stadium, casa do time de futebol americano Miami Dolphins, parece relaxado e focado em conquistar sua terceira vitória em Miami, no domingo. O Grande Prêmio tem uma atração a mais, com a segunda das seis corridas sprints da temporada marcada para sábado.

"Tenho boas lembranças deste circuito! Com a umidade e o calor, é sempre uma das corridas mais físicas da temporada. Na sprint, será importante entender da melhor forma possível os dados coletados no carro para ajustar os detalhes", explicou o holandês. Seu abandono da prova na Austrália, no final de março, após um problema nos freios, é uma lembrança distante do tricampeão mundial, que venceu quatro dos cinco primeiros Grandes Prêmios da temporada e lidera o campeonato com 25 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. O mexicano é o primeiro da lista de perseguidores que tentarão quebrar o domínio de Verstappen. Com quatro pódios em cinco corridas e grande apoio nos Estados Unidos, 'Checo' Pérez tentará manter o ímpeto que vem mostrando desde o início da temporada. A Ferrari, que usará um kit especial azul em Miami para marcar o 70º aniversário da presença da lendária marca no mercado americano, vai lutar para se recuperar duas semanas depois de ter ficado de fora do pódio pela primeira vez nesta temporada, na China.

"Tivemos problemas durante o primeiro fim de semana de sprint em Xangai. Mas aqui o circuito é muito diferente, por isso esperamos fazer melhor e temos potencial para isso", disse o diretor geral da 'Scuderia', o francês Fréderic Vasseur. Em Miami "teremos que maximizar a única sessão de treinos livres para nos prepararmos para a classificação, etapa em que ultimamente sofremos mais do que era preciso", destacou Vasseur, que sonha em contratar Newey quando ele estiver livre no início de 2025. A McLaren, que conquistou o segundo lugar do pódio na China graças a uma grande corrida do britânico Lando Norris, também estará na briga. Da mesma forma, o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) tentará repetir o desempenho do ano passado, quando terminou em terceiro, atrás dos dois carros da Red Bull.