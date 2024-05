Swiatek vence Madison Keys e vai à final do WTA de Madri pelo 2º ano consecutivo

A polonesa agora espera pela adversária, que sairá da segunda semifinal entre a número dois do mundo, Aryna Sabalenka, atual campeã do WTA de Madri, e a cazaque Elena Rybakina na última partida do dia.

Swiatek, vice-campeã no ano passado na capital espanhola, precisou de apenas uma hora e dez minutos para chegar à segunda final consecutiva do torneio.

A número um do mundo, Iga Swiatek, se classificou para a final do WTA 1000 de Madri nesta quinta-feira depois de vencer a americana Madison Keys por 6-1 e 6-3 na semifinal.

Iga Swiatek, campeã em Indian Wells e no Catar este ano, não deu chances à oponente, a número 20 do mundo, que havia derrotado a tunisiana Ons Jabeur (N.9) nas quartas de final, e sua compatriota Coco Gauff (N.3) nas oitavas.

"Estou muito feliz por ter feito um jogo tão sólido hoje", disse a polonesa após a vitória.

"Madison é uma grande tenista, com um jogo muito rápido e um ótimo saque, então eu queria me concentrar em mim mesma e estou feliz por ter conseguido fazer isso", acrescentou ela.

Swiatek, que perdeu nas semifinais na semana passada em Stuttgart para Rybakina em seu primeiro torneio no saibro de 2024, aproveitou os inúmeros erros da adversária para acelerar rumo à final.

No primeiro set, a polonesa quebrou o saque de sua oponente no segundo e no sexto game para vencer com autoridade.

Madison Keys tentou reagir na segunda parcial, mas sofreu um break no terceiro game, o que deixou Swiatek na frente.

No game seguinte, a americana teve uma oportunidade de devolver a quebra, mas não conseguiu aproveitar e a polonesa abriu uma distância que Keys não conseguiu mais alcançar.