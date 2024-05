Rússia rejeita acusações americanas sobre uso de armas químicas na Ucrânia

"Vimos as notícias a respeito. Como sempre, as acusações parecem completamente infundadas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa ao ser questionado sobre o assunto.

O Kremlin rejeitou, nesta quinta-feira (2), as acusações dos Estados Unidos de que as forças russas utilizaram "arma química" na Ucrânia.

O governo dos Estados Unidos afirmou que Moscou violou a Convenção sobre Armas Químicas (CAQ), que proíbe a produção e uso de tais substâncias.

A Rússia assinou e ratificou esta convenção e, segundo Peskov, "estava e continua comprometida com as suas obrigações com base no direito internacional".

A cloropicrina é uma substância oleosa conhecida como agente asfixiante, que foi muito utilizada durante a Primeira Guerra Mundial como forma de gás lacrimogêneo.