Reims demite técnico Will Still após maus resultados

Will Still não é mais o técnico do Reims, atual 11º da Ligue 1, anunciou o clube em um comunicado nesta quinta-feira (2), a três jogos do fim da temporada. "Foi decidido que Will Still e seu assistente, Nicolas Still, deixarão suas funções a partir de hoje", publicou o Reims, que vive um mau momento no campeonato francês. A equipe não vence há seis partidas, sendo que os três mais recentes foram derrotas, a última uma goleada de 4 a 1 para o Clermont, lanterna da Ligue 1.

O nome de Still, de 31 anos, circula há vários meses como possível futuro treinador de algum time inglês, um dos dois países de origem do jovem técnico anglo-belga. Sua saída repentina nesta quinta-feira é uma surpresa porque o Reims não corre risco de rebaixamento no momento em que faltam três jogos para o final: Brest, Olympique de Marselha e Rennes. Assistente de Óscar García e treinador principal desde a saída do espanhol, em outubro de 2022, Still se tornou um dos técnicos do momento do futebol francês, mas seu nome perdeu força nas últimas semanas.