Paris inaugura reservatório para melhorar a água do Sena antes dos Jogos

O reservatório de Austerlitz, que armazena água das chuvas no centro de Paris, será inaugurado nesta quinta-feira (2) com a missão de permitir banhos no rio Sena, três meses antes dos Jogos Olímpicos.

O Sena é uma das estrelas do evento entre 26 de julho e 11 de agosto. A cerimônia de abertura acontecerá em suas águas, assim como as provas de maratona de natação e triatlo.

Para garantir a qualidade da água, cuja poluição afastou os cidadãos por anos, autoridades investiram cerca de 1,4 bilhões de dólares (cerca de 7 bilhões de reais).