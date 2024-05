Opositor amplia vantagem em intenção de voto a três dias das eleições no Panamá

Mulino, substituto do inabilitado ex-presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), tem 37,6% de intenção de voto, segundo o levantamento da firma Mercadeo Planificado para o jornal La Prensa.

O opositor de direita José Raúl Mulino, cuja candidatura é analisada pela Suprema Corte do Panamá, ampliou sua vantagem como líder em intenção de voto antes das eleições presidenciais de domingo, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (2).

Ele é seguido pelo ex-presidente social-democrata Martín Torrijos (2004-2009), com 16,4%, e os advogados de centro-direita Rómulo Roux, com 14,9%, e Ricardo Lombana, com 12,7%.

O candidato da situação social-democrata e vice-presidente panamenho, José Gabriel Carrizo, aparece em quinto lugar, com 8,3%.

As eleições presidenciais do Panamá ocorrem em turno único, com decisão por maioria simples.