Olympique de Marselha e Atalanta empatam (1-1) na ida das 'semis' da Liga Europa

Olympique de Marselha e Atalanta deixaram sua disputa em aberto ao empatarem em 1 a 1 no jogo de ida das semifinais da Liga Europa, nesta quinta-feira (2) na França.

A partida da próxima quinta-feira, em Bérgamo, no norte da Itália, vai definir portanto, qual dos dois se classificará para a final.

A Atalanta, atual sexta colocada na Serie A, abriu o placar por intermédio do centroavante Gianluca Scamacca logo aos 11 minutos e o OM, que fez um bom jogo apesar de não ter conseguido a vitória, empatou com um gol do zagueiro congolês Chancel Mbemba, com um disparo de fora da área aos 20 minutos.