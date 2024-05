Nicarágua cancela personalidade jurídica de 13 ONGs

A Nicarágua cancelou, nesta quinta-feira (2), a personalidade jurídica de 13 ONGs, e anunciou o fechamento de outras duas, que pediram sua "dissolução voluntária", segundo duas decisões publicadas no Diário Oficial.

Treze organizações, entre elas quatro entidades evangélicas, foram canceladas por "descumprimentos" em seus relatórios financeiros e seus bens vão passar para o Estado, de acordo com a legislação que as regula, informou o Ministério do Interior na publicação.

Elas "não informaram, por períodos de 3 a 29 anos, seus estados financeiros conforme períodos fiscais, com discriminações detalhadas de receita e despesa, balanço de comprovação, detalhe de doações (origem, procedência e beneficiário final) e Juntas Diretivas", acrescentou.