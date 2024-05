Hamas examina proposta de trégua com Israel em Gaza

O movimento islamista Hamas informou nesta quinta-feira (2) que examina "com espírito positivo" a proposta de trégua com Israel apresentada na semana passada, após quase sete meses de uma guerra que, segundo a ONU, exigirá um trabalho de reconstrução custoso na Faixa de Gaza quando terminar. O Hamas responderá a um plano que prevê um cessar-fogo de 40 dias e uma troca de reféns capturados em 7 de outubro por comandos islamistas em território israelense por palestinos presos em Israel. Mediada por Catar, Egito e Estados Unidos, a trégua seria a primeira desde a troca, no fim de novembro, de 80 reféns mantidos em Gaza por 240 prisioneiros palestinos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Hamas informou em comunicado que seu líder, Ismail Haniyeh, "enfatizou o espírito positivo do movimento ao estudar a proposta de cessar-fogo" em uma conversa telefônica com o chefe de inteligência do Egito, Abbas Kamel. Haniyeh também reiterou o desejo do Hamas de "chegar a um acordo" no diálogo com o ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohamed bin Abdelrahman Al Thani.

O líder do Hamas Osama Hamdan havia indicado ontem à AFP que a posição do grupo era "negativa", mas que as negociações continuavam. Outro líder do grupo, Suhail al-Hindi, havia enfatizado anteriormente que o cessar-fogo deveria ser permanente. A guerra foi desencadeada em 7 de outubro pela incursão de comandos do Hamas que mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 250 no sul de Israel, de acordo com um balanço baseado em dados israelenses. As autoridades israelenses estimam que, após uma troca de reféns por prisioneiros palestinos em novembro, 129 pessoas foram mantidas em cativeiro em Gaza e que 34 foram mortas desde então.

A ofensiva lançada por Israel em resposta deixou até o momento 34.596 pessoas mortas, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza. Pelo menos 28 pessoas morreram nas últimas 24 horas em bombardeios israelenses, de acordo com a mesma fonte. A reconstrução de Gaza custará entre 30 e 40 bilhões de dólares (150 e 200 bilhões de reais), de acordo com estimativas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). "A escala da destruição é enorme e sem precedentes (...) É uma missão com a qual a comunidade internacional não se depara desde a Segunda Guerra Mundial", disse Abdallah al-Dardari, diretor do escritório regional do PnudD para os Estados árabes. Ele disse que "72% dos edifícios residenciais foram total ou parcialmente destruídos" no território, que abriga 2,4 milhões de palestinos.

"O Índice de Desenvolvimento Humano em Gaza, em todos os seus aspectos e especialmente em saúde, educação, economia e infraestrutura, regrediu 40 anos. Quarenta anos de esforço e investimento viraram fumaça", enfatizou. Além disso, a economia dos Territórios Palestinos como um todo pode encolher 26,9% em comparação com os dados pré-guerra de 2023, disse o PNUD.