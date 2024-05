Governadora do Arizona sanciona lei que revoga proibição ao aborto de 1864

O Poder Judicial do Arizona argumentou que, depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos, de maioria conservadora, acabou efetivamente com o direito constitucional ao aborto em 2022, a lei de 1864 deveria voltar a vigorar.

O tema polariza a sociedade americana, dividida entre estados com acesso ao procedimento e estados que o proíbem.

No Arizona, um estado-chave ("swing state") para as eleições presidenciais de novembro, e onde a maioria dos eleitores se declara a favor do direito, a volta de uma medida do século XIX causou estupor e levou milhares de pessoas às ruas em protesto.

A campanha do democrata Joe Biden, que busca a reeleição presidencial, capitalizou o descontentamento com mobilizações populares.

O ex-presidente Donald Trump, que se vangloria de ter inclinado a Suprema Corte ao conservadorismo com suas indicações durante o seu governo, e os líderes republicanos viram-se obrigados a pisar em ovos devido à impopularidade das medidas contra o aborto.

Nas últimas semanas, os democratas impulsionaram várias vezes uma iniciativa para revogar a lei na Câmara dos Representantes do Arizona, que finalmente foi aprovada na semana passada, graças ao apoio de três deputados republicanos.

O projeto obteve luz verde no Senado estadual nesta quarta, também com o apoio de dois legisladores republicanos que votaram contra a orientação do partido.