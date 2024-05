Defesa de Trump tenta desacreditar ex- advogado de Stormy Daniels em julgamento

Trump, que sempre negou ter mantido uma relação com a ex-atriz, começou o dia com uma nova audiência por desacato.

O magnata de 77 anos, candidato do Partido Republicano nas eleições de novembro, é acusado de falsificar documentos contábeis para ocultar o pagamento de 130 mil dólares (R$ 665 mil na cotação atual) a Daniels a poucos dias das eleições de 2016, nas quais derrotou a democrata Hillary Clinton.

A defesa do ex-presidente americano Donald Trump tentou desacreditar nesta quinta-feira (2), durante seu julgamento penal em Nova York, o advogado que negociou o acordo para supostamente comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels, insinuando que suas práticas eram "extorsivas".

Os promotores instaram o juiz Juan Merchan a multá-lo de novo por violar, mais uma vez, uma ordem sua que o proíbe de fazer comentários nas redes sociais sobre testemunhas, os membros do júri e funcionários da corte.

O juiz, que já lhe impôs 9.000 dólares (R$ 46.000 na cotação atual) em sanções por desacato, não tomou nenhuma decisão.

Depois, o julgamento seguiu seu curso com a presença de Keith Davidson, ex-advogado de Daniels, no estrado como testemunha. Após as perguntas da Promotoria, a defesa de Trump tentou encurralá-lo.