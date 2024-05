Cidade tailandesa invoca chuva com Doraemon de pelúcia

Em meio a uma onda de calor sufocante no sudeste asiático, os moradores de um vilarejo tailandês recorreram a um método pouco comum para invocar a chuva: uma procissão com um brinquedo de pelúcia do gato de mangá Doraemon. O curioso desfile foi realizado no distrito de Phayuha Khiri, na província central de Nakhon Sawan, que não recebe chuva há meses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vestidos com trajes brilhantes, os participantes da procissão desfilaram com uma gaiola decorada com guirlandas amarelas e o brinquedo de pelúcia Doraemon dentro, que alguns transeuntes borrifaram com água.

O desfile é baseado em um antigo ritual conhecido como "Hae Nang Meaw" que, traduzido, significa a procissão do gato. De acordo com a tradição, a aversão dos gatos à água fazia com que eles miassem furiosamente quando molhados e, com esses gritos, invocassem a chuva. Atualmente, a maioria dos vilarejos não usa mais gatos de verdade, mas celebra seus desfiles com bonecos do Doraemon ou da HelloKitty.