Chelsea vence Tottenham (2-0) e se aproxima das posições europeias

O Chelsea venceu, nesta quinta-feira (2), seu vizinho e rival londrino Tottenham, por 2 a 0, em um jogo que havia sido adiado em fevereiro, da 26ª rodada, permitindo à equipe do técnico Mauricio Pochettino se aproximar das posições europeias.

Os 'Blues' estão em oitavo, três pontos atrás do sexto lugar, atualmente ocupado pelo Manchester United (6º, 54 pontos). Essa posição classifica virtualmente para a próxima Conference League, a terceira competição mais importante do futebol continental da Uefa.

Por outro lado, a terceira derrota consecutiva sofrida pelo Tottenham (5º, 60 pontos) enterra quase definitivamente as suas chances de entrar no 'Top 4' e assim se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões. O time permanece sete pontos atrás do Aston Villa (4º, 67).