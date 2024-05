Trumpista irá tentar destituir presidente do Congresso dos EUA

Marjorie Taylor Greene, apoiadora do ex-presidente republicano Donald Trump, acusa o líder da câmara baixa do Congresso, membro de seu próprio partido, de "traição".

Uma congressista radical de direita dos EUA anunciou nesta quarta-feira (1º) que apresentará na próxima semana uma moção de impeachment do presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, por apoiar novos financiamentos para a Ucrânia.

"Portanto, na próxima semana, apresentarei esta moção para impugná-lo", anunciou ela.

O apoio a Kiev tem sido objeto de debates acalorados no Congresso dos Estados Unidos, com muitos republicanos pedindo que não sejam desembolsados mais fundos para o país, que está em guerra com a Rússia.

Depois de meses de paralisação e pressão dos democratas e de seus aliados em todo o mundo, o líder republicano Mike Johnson endossou o pacote, o que enfureceu a direita radical.