Trump retoma campanha longe do tribunal de Nova York onde é julgado

Donald Trump deixa temporariamente o banco dos réus, nesta quarta-feira (1º), para liderar dois comícios, os primeiros desde o início de seu julgamento em Nova York.

O ex-presidente republicano e candidato às presidenciais deste ano aproveita uma breve pausa nas audiências penais para ir a Wisconsin, estado rural do norte do país e um dos mais disputados em seu duelo eleitoral com o democrata Joe Biden em novembro. O ato estava previsto para o início da tarde.

O segundo comício, às 19h de Brasília, está previsto para ocupar uma pista do aeroporto de Michigan, o que lhe permitirá aterrissar diretamente aos pés do púlpito com seu avião pessoal, ao som de música patriótica.