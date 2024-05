Sabalenka vence Andreeva e vai enfrentar Rybakina nas semifinais em Madri

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, avançou nesta quarta-feira (1º) às semifinais do torneio de Madri ao vencer a jovem russa Mirra Andreeva por 6-1 e 6-4. Sabalenka, atual campeã do torneio madrilenho, buscará sua vaga na final contra a cazaque Elena Rybakina, número quatro do mundo, que derrotou com dificuldade sua compatriota Yulia Putintseva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A bielorrussa alcançou a vitória com mais tranquilidade, depois de ter disputado três sets nas três partidas anteriores no saibro da Caja Mágica na capital espanhola.

Andreeva, que fez 17 anos na segunda-feira, disputou as quartas de final de um torneio WTA 1000 pela primeira vez em sua curta carreira. A jovem russa havia sido a surpresa do ano passado em Madri, onde entrou como convidada na chave principal com apenas 15 anos, e eliminou sucessivamente uma jogadora do top 50 (Leylah Fernandez), e duas do top 20 (Bia Haddad e Magda Linette). Já naquele ano foi Sabalenka quem a eliminou nas oitavas de final por 6-3 e 6-1.

Desde então, Andreeva passou do top 200 para o número 43 do mundo e chegou às oitavas de final em Wimbledon e no Aberto da Austrália. Mais cedo a número quatro do mundo, Elena Rybakina, se tornou a primeira semifinalista ao vencer a sua compatriota cazaque Yulia Putintseva por 4-6, 7-6 (7/4) e 7-5. Rybakina precisou reagir e virar o placar em um duelo muito acirrado para garantir sua classificação às semifinais em um duelo que durou 2 horas e 48 minutos. Putintseva, número 50 do mundo, começou bem, mas o nervosismo acabou afetando seu jogo nos momentos decisivos da partida.

Rybakina, de 24 anos, sofreu nesta quarta-feira na capital espanhola, onde até então não havia cedido um único set. Os erros (oito duplas faltas no total) fizeram a nervosa Rybakina perder o primeiro set. Ela havia sido derrotada por Putintseva nas últimas duas vezes em que se enfrentaram: em Roma em 2020 e em Indian Wells em 2021. No segundo set, Rybakina sofreu uma quebra da adversária, que conseguiu devolver e com 6-5 a seu favor ela teve um break e um set point, que não conseguiu converter, o que levou a partida para o tie-break.