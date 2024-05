Quatro jornalistas experientes processam a BBC por discriminação

Quatro jornalistas experientes estão processando a BBC por discriminação depois de terem sido excluídas de seus empregos como apresentadoras quando as redes de notícias nacionais e internacionais BBC News e BBC World News se fundiram.

As denunciantes - Martine Croxall, Karin Giannone, Kasia Madera e Annita McVeigh - com idades entre 48 e 55 anos, alegam que foram discriminadas com base no sexo e na idade pela emissora pública britânica, que nega a acusação.

Em seu depoimento por escrito, apresentado nesta quarta-feira (1°) em uma audiência preliminar perante um tribunal do trabalho, as quatro mulheres alegam um processo de recrutamento "fraudulento" após a reorganização dos canais de notícias da BBC, anunciada em 2022.