Petróleo atinge nível mais baixo em um mês e meio

As cotações do petróleo passaram a quarta-feira (1º) em campo negativo, mas a tendência se aprofundou após a publicação do relatório semanal de reservas de petróleo nos Estados Unidos, e o hidrocarboneto caiu para seu nível mais baixo em um mês e meio.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em julho, afundou 3,34%, para 83,44 dólares. Já West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano e com vencimento para junho, recuou 3,57%, para 79,00 dólares.

O relatório da Agência de Informação sobre Energia (EIA) dos Estados Unidos deu conta de um aumento de 7,3 milhões de barris (mb) nas reservas comerciais de petróleo, quando as previsões dos analistas apontavam um aumento de 2,5 mb na semana terminada em 26 de abril. Trata-se do 11º aumento em 14 semanas.