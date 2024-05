Marcha contra Maduro registra confusão na Venezuela

Uma manifestação convocada por uma central sindical crítica do governo de Nicolás Maduro pelo Dia do Trabalhador esteve marcada, nesta quarta-feira (1º), por brigas com simpatizantes do chavismo governante em motocicletas.

"Isso não poderia ser permitido [...], como é possível que grupos armados cometam agressões a trabalhadores? Nós viemos reivindicar um salário digno", disse aos jornalistas o dirigente sindical Mauro Zambrano durante a mobilização em Caracas.

A ONG de defesa dos direitos humanos PROVEA questionou que policiais e militares que haviam isolado a região para onde se dirigia a marcha, na Praça Venezuela, no centro da cidade, "não agiram para impedir a agressão".