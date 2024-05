Mais de 200 são presos em Istambul nas manifestações de 1º de maio

A polícia disparou gás lacrimogêneo e balas de plástico contra os manifestantes no bairro de Sarachane, próximo à Prefeitura, para impedir que a multidão pulasse as barreiras de segurança, informaram jornalistas da AFP.

O governo mobilizou cerca de 42.000 policiais em Istambul para tentar impedir que os manifestantes se reunissem na praça onde o Dia do Trabalhador é tradicionalmente comemorado.

A polícia turca disparou gás lacrimogêneo e balas de borracha e prendeu mais de 200 pessoas nesta quarta-feira (1º), depois que as autoridades proibiram uma manifestação do Primeiro de Maio na icônica Praça Taksim.

Cerca de "210 pessoas foram detidas em Istambul após desobedecerem aos nossos avisos e tentarem se dirigir à Praça Taksim e atacar nossos policiais", informou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, no X.

O acesso à Praça Taksim foi bloqueado com barreiras de metal, já que as manifestações foram proibidas desde 2013 no local dos protestos daquele ano contra o presidente Recep Tayyip Erdogan.

Em 2023, o Tribunal Constitucional decidiu que a proibição de protestos na Praça Taksim constitui uma violação dos direitos dos cidadãos.