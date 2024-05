Lesionado, Sinner se retira do Masters 1000 de Madri antes das quartas de final

O número dois do mundo, o italiano Jannik Sinner, não poderá seguir na disputa do Masters 1000 de Madri após sofrer uma lesão no quadril, informou nesta quarta-feira a organização do torneio. "Jannik Sinner se retirou do Mutua Madrid Open devido a uma lesão no quadril direito", anunciaram os organizadores em uma breve mensagem nas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Como consequência, ele não jogará a partida das quartas de final contra o (canadense) Felix Auger-Aliassime na quinta-feira", concluiu o comunicado.

Auger-Aliassime irá direto para as semifinais, onde enfrentará o vencedor da partida entre o russo Daniil Medvedev e o tcheco Jiri Lehecka, que eliminou Rafael Nadal na terça-feira. "Muito triste por me retirar antes do meu próximo jogo aqui em Madri. Meu quadril tem me incomodado esta semana e aos poucos foi doendo cada vez mais", disse Sinner em mensagem em suas redes sociais. "Seguindo o conselho dos médicos, decidimos não continuar jogando e piorando as coisas", acrescentou Sinner.