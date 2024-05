Harvey Weinstein terá novo julgamento por estupro em NY

"Acreditamos neste caso [...] Com este fim, Jessica Mann está hoje no tribunal", disse a promotora Nicole Blumberg ao anunciar que a promotoria solicita um novo julgamento. "Ela está comprometida para que se faça justiça mais uma vez".

A ex-atriz Jessica Mann, uma das acusadoras do magnata que levaram à sua condenação em 2020, estava na primeira fileira do tribunal, a poucos metros de Weinstein.

Um juiz da Suprema Corte de Nova York ordenou, nesta quarta-feira (1º), a realização de um novo julgamento do magnata do cinema Harvey Weinstein, depois que uma corte de apelações anulou na semana passada sua condenação anterior por estupro e agressão sexual devido a erros processuais.

Por sua vez, o advogado do ex-produtor, Arthur Iidala, insistiu em que seu cliente "foi absolvido das acusações mais graves" e acusou a promotora do julgamento original em Nova York de cometer perjúrio.

A próxima audiência do caso foi marcada para 29 de maio para analisar novas provas.

"Sua vida está em jogo", disse Aidala ao pedir a liberdade de seu cliente.

Fora do tribunal, Aidala disse que as autoridades deveriam dedicar mais tempo a perseguir os delinquentes do metrô e os estudantes que protestam na Universidade de Columbia, e lamentou que seu cliente tenha "que comprar agora batatas fritas no armazém" quando antes "estava acostumado a beber champanhe e comer caviar".

O outrora intocável peso-pesado da indústria cinematográfica de Hollywood sofreu com uma série de problemas de saúde durante sua estada na prisão e passou um tempo em uma unidade hospitalar do sistema penitenciário. No fim de semana, esteve hospitalizado em Nova York.