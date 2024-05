Fortes chuvas deixam ao menos 8 mortos e 21 desaparecidos no Rio Grande do Sul

As chuvas obrigaram à evacuação de cerca de 1.400 pessoas em mais de cem municípios do estado. A maioria foi transferida para abrigos, informou a Defesa Civil em seu relatório às 9h. A fonte também reportou 11 feridos e 19.110 afetados.

Pelo menos oito pessoas morreram e 21 estão desaparecidas após fortes chuvas no Rio Grande do Sul, segundo um novo balanço das autoridades divulgado nesta quarta-feira(1º).

As autoridades emitiram um pedido à população para que evite circular em pelo menos 20 setores das rodovias do estado devido a bloqueios ou risco de desabamento.

As chuvas persistentes deixaram as localidades isoladas devido ao desabamento de pontes e estradas.

Desde terça-feira, a Defesa Civil concentra esforços no resgate de famílias presas em suas casas, em muitos casos nos telhados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o governador Eduardo Leite, e ofereceu ajuda, conforme escreveu na rede X.

"O governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta", disse.

As autoridades concentravam suas forças no resgate de pessoas ilhadas pelas enchentes, temendo que as condições meteorológicas piorem nos próximos dias.

"Nas próximas horas, espera-se que o volume de chuvas continue elevado(...) Todos os rios monitorados estão com níveis acima dos limites de alerta", disse o governo do Rio Grande do Sul em outro comunicado.

Em algumas áreas há risco de inundações, com uma situação preocupante nos vales do Caí e do Taquari, onde as águas já transbordaram em novembro passado.