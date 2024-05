EUA pede que Hamas aceite trégua em Gaza e que Israel não invada Rafah

A proposta de trégua, intermediada por Catar, Egito e EUA, é "extraordinariamente generosa da parte de Israel", disse o diplomata, em sua sétima visita a Israel desde o início do conflito.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pediu, nesta quarta-feira (1°), ao Hamas que aceite uma nova proposta de trégua na Faixa de Gaza e reafirmou sua oposição a uma invasão israelense em Rafah, no sul do desvatado território palestino.

O Hamas dará sua resposta "em um período muito curto de tempo", disse à AFP Suhail al-Hindi, dirigente do movimento palestino, enfatizando que o cessar-fogo deve ser permanente.

Se o movimento islamista, no poder em Gaza, "realmente pretende se preocupar com o povo palestino e quer ver o alívio imediato de seu sofrimento, ele deve aceitar esse acordo", acrescentou.

Uma autoridade israelense disse que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esperaria até a noite desta quarta-feira pela resposta do Hamas e então decidiria se enviaria uma delegação ao Egito com vistas a um possível acordo.

Blinken também reiterou a oposição dos EUA a uma operação terrestre israelense em Rafah, onde 1,5 milhão de palestinos, a maioria deles deslocados por conflitos em outras partes da Faixa de Gaza, estão sobrevivendo em condições terríveis.

"Há outras maneiras - e, em nosso julgamento, melhores maneiras - de lidar com o verdadeiro desafio do Hamas hoje que não exigem uma operação militar" em Rafah, disse Blinken após se reunir com Netanyahu em Jerusalém.

Horas antes de Blinken chegar a Israel, Netanyahu reafirmou sua intenção de invadir Rafah, antes ou depois de uma trégua, por considerar a localidade o último reduto do Hamas.