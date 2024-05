EUA construiu metade de sua doca temporária em Gaza, diz Pentágono

As autoridades americanas afirmam que o píer entrará em operação no início deste mês.

"A partir de hoje, estamos com mais de 50% da instalação do píer concluída", disse a porta-voz adjunta do Pentágono, Sabrina Singh, aos repórteres.

Diante do bloqueio israelense às entregas de ajuda por terra para a Faixa de Gaza, que passa por uma grave crise humanitária, o presidente americano Joe Biden anunciou no início de março a construção de um porto artificial.

Esta semana, o Pentágono disse que a obra custaria pelo menos US$ 320 milhões (1,6 bi de reais).