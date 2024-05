Dezenas de prisões em Istambul durante as manifestações de 1º de maio na Turquia

Segundo a imprensa turca, 150 pessoas foram detidas ao meio do dia, mas não foi possível obter nenhuma confirmação oficial desse número.

Mais de 42 mil policiais foram destacados para a megalópole, alertou na terça-feira o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, denunciando antecipadamente as "organizações terroristas que querem fazer do 1º de maio um campo de ação e propaganda".

Das margens do Bósforo à península histórica de Sultanhamet e ao Palácio de Topkapi, barreiras metálicas bloqueiam toda a passagem.

Os transportes públicos, incluindo as balsas, estão parados e os turistas são obrigados a arrastar suas malas.