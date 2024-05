Desabamento em estrada mata 36 pessoas no sul da China

O número de mortos no desabamento do trecho de uma rodovia no sul da China subiu para 36, reportou, nesta quinta-feira (noite de quarta, 1º, no Brasil), a imprensa estatal chinesa, atualizando o balanço do incidente causado pelas fortes chuvas dos últimos dias na província de Cantão (sul).

"Às 05h30 de 2 de maio (19h30 do dia 1º em Brasília), 36 pessoas haviam morrido e 30 estavam feridas", noticiou a agência estatal Xinhua, acrescentando que os feridos não se encontram em estado crítico.

A região afetada, densamente povoada, e símbolo do poder industrial do país, foi devastada por fortes tempestades que provocaram inundações mortais e deslizamentos de terra.