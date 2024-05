Alemanha garante uma quinta vaga na Champions 2024-2025

Graças à vitória do Borussia Dortmund sobre o PSG (1-0), no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (1º), a Alemanha garantiu o segundo lugar no ranking da Uefa desta temporada, o que assegura uma quinta vaga na próxima edição do principal torneio europeu de clubes.

Com o empate do Bayern Munique contra o Real Madrid (2-2) na terça-feira e esta vitória do Dortmund, a Alemanha soma 18.357 pontos e não pode mais ser alcançada pela França (que poderá atingir no máximo 18.000) nem pela Inglaterra (no máximo 18.250).

A Itália é líder dessa classificação com 19.428 pontos e já havia garantido a quinta vaga para a 'nova Champions', a versão atualizada do torneio.