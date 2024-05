UE abre investigação contra Instagram e Facebook sobre desinformação eleitoral

"Se suspeitamos de uma violação das regras, atuamos. É sempre assim, mas especialmente em um período de eleições", acrescentou.

Esta é a quinta investigação oficial iniciada pela Comissão Europeia no âmbito da entrada em vigor da nova Lei de Serviços Digitais, no ano passado, para lutar contra os conteúdos e produtos online ilegais.

"Iniciamos o procedimento contra a (empresa matriz) Meta para garantir que sejam adotadas medidas eficazes, em particular para impedir que as vulnerabilidades do Instagram e do Facebook sejam exploradas por interferências estrangeiras", declarou o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton.