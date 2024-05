Trump esboça seu programa de governo para eventual segundo mandato

Donald Trump esboçou como seria um eventual segundo mandato de presidente, em uma entrevista publicada nesta terça-feira (30) pela revista Time: aval para que os estados proíbam o aborto, mobilização do Exército para a deportação de migrantes e ajuda militar condicionada para os aliados dos Estados Unidos.

Trump também não viu problema na possibilidade de os estados monitorarem a gestação das mulheres para garantir que a proibição do aborto seja respeitada. "Acredito que poderiam fazê-lo", disse.

"Não tenho que vetá-la porque agora tudo volta para os estados", disse o ex-presidente, em referência à sentença de 2022 da Suprema Corte, que pôs fim à proteção federal do direito ao aborto e devolveu essa competência aos governos estaduais.

Em relação à economia, o ex-presidente disse que previa tarifas alfandegarias de "mais de 10%" sobre todas as importações.

"Eles não são civis. São pessoas que não estão legalmente em nosso país. Isso é uma invasão", enfatizou Trump, após um entrevistador lembrar que as leis locais impedem o uso do Exército contra a população civil em solo americano.

O republicano também acredita que, caso a Coreia do Sul queira que os soldados americanos estacionados em seu território permaneçam, terá que pagar mais: "Por que deveríamos defender alguém? E estamos falando de um país muito rico".

Ele acrescentou que está "absolutamente" disposto a indultar todos os condenados por invadir o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, durante a tentativa de impedir que o Congresso certificasse a vitória de seu rival, Joe Biden, nas eleições.

Questionado sobre a possibilidade de conflito social após as eleições de 5 de novembro, Trump, que também responde a processos por seu papel no ataque de 6 de janeiro e por fraude eleitoral no estado da Geórgia entre outras acusações, respondeu: "Acho que vamos ter uma grande vitória e não haverá violência (...) Se não vencermos, você sabe, vai depender".

O republicano, que nunca reconheceu a vitória do adversário democrata em 2020, afirmou que, caso a Suprema Corte não lhe conceda imunidade presidencial, como ele pede, "Biden será processado por todos os seus crimes, porque ele cometeu vários crimes".

aue/rle/erl/am/mvv