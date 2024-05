Sinner e Alcaraz sofrem mas avançam às quartas de final em Madri

O italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, números 2 e 3 do mundo sofreram mais do que o necessário nesta terça-feira (30) nas respectivas partidas para conseguirem avançar às quartas de final do Masters 1000 de Madri. Sinner venceu de virada o russo Karen Khachanov (N.17) por 5-7, 6-3 e 6-3. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Primeiro cabeça de chave na ausência do sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, o italiano venceu em pouco mais de duas horas após sofrer no primeiro set, e neste ano acumula 28 vitórias e apenas duas derrotas.

O campeão do Aberto da Austrália enfrentará nas quartas de final o canadense Félix Auger-Aliassime (N.35), que venceu o norueguês Casper Ruud (N.6) por 6-4 e 7-5. Já Alcaraz, que voltou às quadras neste torneio de Madri após se recuperar de uma lesão no antebraço, conseguiu vencer o alemão Jan-Lennard Struff (N.24) por 6-3, 6-7 (5/7) e 7-6 (7/4), numa reedição da final deste mesmo torneio em 2023. Alcaraz parecia ter o jogo nas mãos no início do segundo set, depois de ter vencido o primeiro e de ter quebrado o primeiro serviço do adversário. Mas Struff, baseando o seu jogo num saque cada vez mais eficaz, começou a desestabilizar o espanhol e conseguiu empatar no final de um tie-break decidido com um ace.

No terceiro set, Alcaraz recuperou o domínio do jogo e contou com três match points com o serviço a seu favor quando vencia por 5-3, mas novamente o alemão reagiu e o jogo foi decidido num novo 'tie-break', desta vez vencido pelo espanhol. O duas vezes campeão do Grand Slam, cuja participação em Madri era dúvida até o último momento, venceu seus jogos nas duas rodadas anteriores em dois sets, em pouco mais de uma hora. Se Alcaraz conseguir vencer no saibro da capital espanhola no dia 5 de maio, dia em que completará 21 anos, se tornará o primeiro tenista a conquistar o Masters 1000 de Madri três vezes consecutivas. Na próxima rodada, o espanhol buscará a vaga nas semifinais contra o russo Andrey Rublev, número 8 do mundo, que derrotou o holandês Tallon Griekspoor (N.25) por 6-2 e 6-4. O russo, que chegou a Madri depois de sofrer quatro derrotas consecutivas, somou sua terceira vitória sem perder nenhum set. Seu compatriota Daniil Medvedev (N.4) também estará nas quartas de final. Em duelo entre 'inimigos do saibro', o russo venceu o cazaque Alexander Bublik (N.18) por 7-6 (7/3) e 6-4 e jogará nas quartas de final contra o ídolo local Rafael Nadal ou o tcheco Jiri Lehecka (N.31), que vão duelar na sessão noturna.

--- Resultados desta terça-feira do Masters 1000 de Madri: . Simples masculino - Oitavas de final: